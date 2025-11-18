Подготовку парков к зимнему сезону завершат в Ленинском округе в ноябре

Шесть парковых зон подмосковного Ленинского городского округа продолжают подготовку к зимнему периоду. Парки уже обеспечены необходимым количеством техники, инвентаря и материалов для комфортного и безопасного пребывания посетителей в холодное время года.

Директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов сообщил, что для обеспечения качественной уборки территории заготовлено более 300 тонн гранитной крошки, подготовлено 20 единиц специализированной техники и свыше 320 единиц ручного инвентаря.

К зимним работам привлечено более 110 специалистов, обеспеченных фирменной экипировкой. Все парки имеют заключенные договоры на поставку горюче-смазочных материалов, необходимых для обслуживания работы двигателей и механизмов рабочей техники, ее ремонт и определенные места для складирования материалов.

В рамках зимней программы в парках округа запланировано открытие сезонных объектов: каток из натурального льда площадью 560 квадратных метров в Центральном парке Видного, лыжные трассы протяженностью 3,5 километра в лесопарке Апаринки и 4,6 километра в лесопарке Высота. С 19 по 30 ноября будет завершено праздничное оформление территорий, включая установку новогодних елей и тематических декораций.