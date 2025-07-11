Подготовку лифтовых шахт завершили на строящемся переходе в Краскове

Строительство нового надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе продолжается в поселке Красково. В настоящее время специалисты подготовили шахты под будущие лифты.
На северной стороне также полностью завершили работы по переключению хозяйственно-бытовой канализации. На южной стороне продолжается переустройство напорной канализации — готовность объекта составляет 99%. Кроме того, полностью смонтировано пролетное строение, а на обеих башнях строители заканчивают сборку металлоконструкций павильонов.
Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что пешеходный переход возводится в рамках региональной госпрограммы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сооружение должно будет обеспечить доступ к новой школе на 1100 мест и расположенным рядом социальным объектам, а также к платформе Коренево.
Сдача надземного перехода в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал текущего года.
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