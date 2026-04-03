Подготовку ко Дню Победы проверили в городском хозяйстве округа Пушкинский

Председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула и его заместитель Николай Михайлин 3 апреля посетили одну из баз Пушкинского городского хозяйства. Они проверили, как идет подготовка к празднованию Дня Победы.

Сейчас ведется работа по сборке и сварке конструкций и инсталляций: флагов, надписей, фигур, которые разместят на улицах Пушкино. Также готовят новые конструкции. Работники городского хозяйства работают в заданном темпе. К подготовке уличных инсталляций приступили еще в середине марта.

Планируется, что ко Дню Победы город украсят около 60 конструкций. Никаких задержек по данному направлению нет, и к началу празднования все будет установлено в срок. В этом году страна отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая осталось чуть больше месяца.