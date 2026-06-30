Подготовку к зиме обсудили на форуме «Управдом» в Дмитровском округе

В ежеквартальном муниципальном форуме «Управдом», прошедшем в Яхроме 26 июня, участвовали сотрудники управляющих организаций, ресурсоснабжающих предприятий, администрации, председатели советов многоквартирных домов и жители Дмитровского округа. Главной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Участникам форума рассказали, что в настоящее время специалисты проводят опрессовку инженерных систем, проверку состояния кровель, фасадов, подвальных помещений, вентиляционных каналов и внутридомового газового оборудования. Особое внимание уделяется своевременному устранению выявленных замечаний и оформлению паспортов готовности многоквартирных домов.

В округе продолжаются плановые ремонты котельных и центральных тепловых пунктов, гидравлические испытания тепловых сетей, обновление оборудования и формирование аварийного запаса материалов. Кроме того, реализуются государственные и инвестиционные программы модернизации коммунальной инфраструктуры, предусматривающие строительство новых блочно-модульных котельных и капитальный ремонт тепловых сетей.

Жители смогли задать вопросы и получить разъяснения по срокам проведения работ, капитальному ремонту и подготовке домов к зимнему периоду.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил важность таких встреч. «Подготовка к отопительному сезону — это не только работа коммунальных служб, но и постоянный диалог с жителями. Наша задача — сделать все, чтобы отопительный сезон в округе прошел спокойно и без сбоев», — сказал руководитель муниципалитета.