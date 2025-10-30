Подготовку к празднованию 70-летия наукограда начали в Дубне

Дубна будет отмечать 70-летний юбилей в следующем году. Подготовку к праздничным мероприятиям обсудили на расширенном совещании в администрации округа.

В заседании участвовали глава Дубны Максим Тихомиров и сотрудники администрации, руководители муниципальных учреждений и представители градообразующих предприятий.

Максим Тихомиров представил предложения по логотипу и фирменному стилю для украшения города. «Начинаем масштабную подготовку к празднованию 70-летия нашей любимой Дубны. Сделаем все, чтобы в юбилейный год наукоград вошел красиво», — отметил глава Дубны.

На встрече обсудили первые предложения по праздничным мероприятиям, среди которых — гастрофестиваль, симфодень и другие. Городские улицы и набережную уже начали приводить в порядок к предстоящему юбилею.

Дубна — один из молодых городов Подмосковья, имеющий древнего предшественника и объединивший целый ряд старых и новых населенных пунктов, город научных лабораторий и православных храмов, науки и культуры, фундаментальных исследований и оборонных технологий. Каждый из его районов имеет свою историю и свои особенности современного облика.