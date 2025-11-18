Подготовку к новогодним праздникам обсудили на совещании в Павловском Посаде

Глава городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание в администрации города. Основными темами обсуждения стали благоустройство, безопасность и подготовка к Новому году.

Денис Семенов подвел итоги объездов, которые проходили на прошлой неделе. Он поручил «Мособлэнерго» привести в порядок ряд подстанций, закрасить надписи на стенах, убрать мусор вокруг.

Глава округа выразил обеспокоенность скорость восстановления благоустройства после работ, которые выполнял «Мособлводоканал». «Жители справедливо жалуются: дворы и улицы должны приводиться в порядок быстрее и качественнее. Задача — не просто „закопать траншею“, а вернуть территорию в достойный вид. Будем добиваться от подрядчиков соблюдения сроков и стандартов», — сказал Денис Семенов.

Руководитель муниципалитета также поручил в кратчайшие сроки укомплектовать аварийные службы и обеспечить готовность к любым нештатным ситуациям.

Еще одной важной темой обсуждения стала безопасность детей. Глава Павлово-Посадского округа поручил организовать встречу с заместителями по безопасности в школах, родителями и детьми, чтобы еще раз напомнить: нельзя поднимать на улице неизвестные предметы.

Денис Семенов дал поручение ускориться с новогодним оформлением Павлово-Посадского округа, которое должно быть готово к 1 декабря, когда зажгутся огни на елках. Необходимо проверить наличие опасных и сломанных элементов на катках.

«Уже сейчас важно сформировать план мероприятий на новогодние каникулы. Наша задача — сделать так, чтобы жители и гости округа по‑настоящему ощутили атмосферу „Зимы в Подмосковье“: с комфортными общественными пространствами, интересными событиями и теплой праздничной атмосферой», — подытожил глава муниципалитета.