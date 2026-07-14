Подготовку к надвижке пролета на путепроводе начали в Люберцах

В округе продолжается строительство путепровода у станции «Люберцы-1». Сейчас строители ведут укрупнительную сборку металлических блоков и монтируют временную опору.

На площадке ведутся работы по сварке, монтажу связей и контрольному натяжению высокопрочных болтов. Со стороны Октябрьского проспекта блоки уже собраны и сварены. Строители приступили к устройству временной опоры для надвижки пролета над железнодорожными путями. Параллельно ведется армирование и подготовка опалубки на шестой опоре путепровода.

Новый путепровод соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект и станет удобной альтернативой существующему тоннелю у улиц Волковской и Транспортной, где часто возникают заторы из-за реверсивного движения. После открытия путепровода тоннель реорганизуют в пешеходную зону.

Глава округа Владимир Волков отметил, что это значительно разгрузит транспортный поток. Открытие рабочего движения запланировано на III квартал 2027 года. Объект возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках Народной программы «Единой России».