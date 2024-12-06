Подготовку к монтажу оборудования начали в ДК «Мир» в Домодедове

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева посетила городской Дворец культуры и спорта «Мир», чтобы лично оценить динамику ремонтных работ в большом зале. Открытие обновленного помещения запланировано на вторую половину 2025 года.

После завершения реконструкции зал вместит 610 зрителей, включая семь мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. На площади зала в 750 квадратных метров уже демонтировано более 20 тонн устаревших металлоконструкций. В результате ремонта сцена станет больше, а для удобства зрителей появится центральный проход. Зал будет оснащен современными акустическими панелями, светодиодными кулисами и противопожарным занавесом.

«„Мособлстройтрест № 11“ придерживается сроков, работы выполняет качественно. На еженедельной основе докладывают мне о выполняемых работах», — сообщила Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Реконструкция большого зала станет важным шагом в развитии культурной инфраструктуры округа, обеспечивая комфорт и безопасность для всех посетителей.

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