Подготовку к юбилею Электрогорска обсудили в Павлово-Посадском округе

Временно исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Сергей Балашов провел оперативное совещание в администрации. Основными вопросами обсуждения стала подготовка к 80-летию Электрогорска, которое отметят 29–30 мая, а также вопросы благоустройства.

Сергей Балашов напомнил ответственным службам о необходимости вовремя завершить все подготовительные работы в Электрогорске.

«Это важное событие для всех нас, и встретить его нужно достойно. Отдельно поручил усилить контроль за благоустройством. В частности, речь идет о раскопках около МФЦ — это социально значимый объект, и его благоустройство должно быть завершено до конца недели», — отметил ВРИП главы округа.

Продолжаются и работы по приведению в порядок территорий Павлово-Посадского округа. МБУ «Благоустройство» занимается плановой посадкой цветов, а также заменой и обслуживанием системы уличного освещения. Сергей Балашов поручил «Мособлводоканалу» усилить работу по благоустройству прилегающих территорий после завершения своих работ. Основное внимание уделяется уборке мусора и смета.

«Нам еще приходят жалобы по несвоевременному вывозу мусора. Поручил обеспечить усиление мер на проблемных участках. Налажено ежедневное взаимодействие — мобильные бригады продолжают заниматься подбором мусора. Однако проблема требует системного решения и контроля», — сказал Сергей Балашов.

На совещании также обсудили предстоящие мероприятия — награждение одаренных детей премией главы округа, последние звонки в школах, традиционные праздники деревень и летнюю оздоровительную кампанию.