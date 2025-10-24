Подготовку фонтанов к зиме начали в Химках

Коммунальные службы Химок приступили к подготовке фонтанов к зимним холодам. Все 16 объектов проходят плановую процедуру сохранения конструкций.

Технические работы включают комплекс мер по защите инженерных систем от морозов и осадков. На выполнение всех необходимых операций с одним сооружением специалисты тратят от одного до двух дней.

Процедура консервации предусматривает несколько обязательных этапов. Сначала производят слив воды из чаш, затем магистрали продувают сжатым воздухом, после чего выполняют механическую очистку всех поверхностей. Для фонтанов, имеющих сложное устройство и художественное оформление, дополнительно монтируют защитные короба.

География работ охватывает основные рекреационные зоны муниципалитета. Обработке подлежат фонтаны в скверах «Юбилейный», «Весна», имени Марии Рубцовой, а также парках имени Толстого, «Дубки» и «Лукоморье». Работы проведут и на объектах, расположенных на Куркинском шоссе и пешеходной зоне Химкинского Арбата.

Плановый ввод в эксплуатацию фонтанов планируют весной 2026 года. Перед началом нового сезона технические специалисты проверят работоспособность оборудования и произведут санитарную обработку всех систем.