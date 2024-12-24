Подготовку 23 катков к приему посетителей завершили в Ленинском округе

Площадки залили во дворах поселков Дрожжино, Боброво, Измайлово, Горки Ленинские, в микрорайоне Купелинка и селе Молоково. Пять катков во дворах появились в Видном, еще несколько — на стадионе «Металлург» и в Центральном парке.

«В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Зима в Подмосковье“ мы открыли каток с искусственным льдом на стадионе Мисайловской школы, который будет работать всю зиму, независимо от погодных условий. Жители могут кататься здесь абсолютно бесплатно, а для удобства можно заранее записаться на конкретный сеанс», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В этом году на катке в Центральном парке появятся дополнительное световое оборудование и музыкальное оформление. Ледовые площадки оборудовали также в поселке Петровское, в деревне Горки, в Развилке и поселке Совхоза имени Ленина, в поселке Володарского.