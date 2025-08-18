Подготовка объектов Минобороны к отопительному сезону началась в Одинцове

В 979 военных городках Московского военного округа, находящихся в зоне ответственности 16 жилищно-коммунальных служб филиала Минобороны России, идет плановая подготовка к новому отопительному периоду. Сейчас общая готовность объектов превышает 70%.

Всего к отопительному сезону 2025–2026 годов филиалу Минобороны России предстоит проверить свыше 9500 объектов.

В рамках проведения текущего ремонта специалисты жилищно-коммунальных служб филиала обновят 496 казарм. Более 70% необходимых объемов уже выполнили. В том числе предстоит подготовить 131 объект теплового хозяйства: сегодня готовность составляет более 65%. Помимо этого необходимо выполнить работы на 137 объектах водо-канализационного хозяйства. Готовность этого сектора составляет 78%.

Также планируют провести ряд мероприятий по проверке инженерных сетей протяженностью 2949,9 километров.