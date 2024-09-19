Подготовка к реконструкции очистных сооружений завершилась в Дубне

Сейчас подрядчик завершает подготовительные работы. Территорию огородили, обустроили городок для рабочих, организовали временное энергоснабжение, водоснабжение и канализацию. Побывали на объекте представители Совета ветеранов, Общественной палаты и нового депутатского корпуса.

«Выехали вместе с депутатами, Советом ветеранов, с новым депутатским корпусом, чтобы у всех было понимание, что входит в план, будут ли проводиться зимой работы — подтвердили, что однозначно будут, в полном объеме. Количество людей на объекте — от 80 до 100 человек», — прокомментировал глава Дубны Максим Тихомиров.

В рамках первого этапа новую линию очистных сооружений на 25 тысяч «кубов» в сутки здесь построят до августа 2026 года. После реконструируют существующие очистные сооружения. Благодаря этому мощность комплекса увеличится сначала до 36 тысяч «кубов», а затем до 50 тысяч «кубов».

Отметим, что реконструкция идет в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

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