Подготовка к отопительному сезону вышла на финальный этап в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается подготовка объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов — плановые профилактические работы проводятся на всех объектах, а общая готовность сетей превысила 85%. На квартальной котельной в Томилино, обеспечивающей теплом более 20 тысяч жителей и около 500 тысяч квадратных метров промышленных площадей, специалисты «Люберецкой теплосети» выполнили замену запорной арматуры и участков сетей, а также проводят профилактику котлового оборудования.

Один из водозаборных узлов в Томилино, построенный в 1970-х годах, за время эксплуатации устарел и требовал повышенного внимания. Сотрудники «Люберецкого водоканала» вдвое увеличили его мощность, обновили насосное оборудование и сети. Завершающим этапом станет ремонт здания водозаборного узла.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева, в рамках народной программы «Единой России» и во исполнение задач президентского проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ. До начала отопительного сезона в микрорайоне Дзержинский запланирован капитальный ремонт шести центральных тепловых пунктов и замена 5,5 километра тепловых сетей.

Все работы на объектах теплоснабжения в Люберцах будут завершены до начала отопительного сезона.