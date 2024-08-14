Теплотрассы в Мытищах подготовят к отопительному сезону к середине сентября

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании готовятся к предстоящему отопительному сезону. Сейчас готовность превышает 70% и 60% соответственно. Работы завершат к 15 сентября.

Сегодня на территории городского округа Мытищи работают 26 ресурсоснабжающих компаний, из них: девять поставщиков водоснабжения и водоотведения, 10 теплоснабжающих и семь электросетевых организаций. Сегодня общая готовность объектов водоснабжения и водоотведения к зиме достигает 66%, теплоснабжения — 98%, электросетевого хозяйства — 72%.

В жилых домах и образовательных учреждениях округа специалисты ремонтируют и меняют трубопроводы, запорную арматуру, промывают и опрессовывают инженерные коммуникации, восстанавливают тепловой контур зданий и ведут электромонтажные работы. Также проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки для персонала коммунальных предприятий.

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