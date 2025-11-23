Подготовительный этап строительства нового медцентра начался в Мытищах

Специалисты продолжают демонтировать старые конструкции со стройплощадки будущего медицинского центра в Мытищах. Они уже снесли терапевтический и инфекционный корпуса, а также станцию переливания крови.

Рабочие начинают демонтировать детский инфекционный корпус. Все старые здания они должны снести до конца декабря.

Параллельно специалисты монтируют новые кислородные станции, выносят инженерные сети из пятна застройки. Масштабное строительство начнется здесь в 2026 году.

Как только все старые конструкции демонтируют и вывезут мусор, здесь начнут возводить современный семиэтажный медицинский комплекс. Его площадь составит более 110 тысяч квадратных метров.

Новый центр будет рассчитан на 786 коек. На территории расположатся родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии.

Отметим, что работы проведут по госпрограмме. Ввести медцентр в эксплуатацию должны в 2030 году.

Медицинский центр будет обслуживать жителей Мытищ, Пушкинского, Королева, Долгопрудного, Щелкова, Фрязино, Лобни — всего более миллиона человек.