Подготовительные работы по укладке газона начались на стадионе «Труд» в Люберцах

На стадионе «Труд» в поселке Малаховка городского округа Люберцы специалисты приступили к подготовительным работам для укладки искусственного газона. Завершить реконструкцию объекта планируют в конце сентября.

Как рассказал руководитель МУ «Дирекция спортивных сооружений» Сергей Стрекаловский также на стадионе завершают работы по асфальтированию беговых дорожек и легкоатлетических секторов. Специалисты обновляют ограждения вокруг спортивного объекта.

Отметим, что реконструкцию стадиона «Труд» проводят благодаря региональной госпрограмме «Спорт Подмосковья». Там работают секции по футболу, боксу, гимнастике, шахматам, общей физической подготовке для участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», а также проходит прием норм всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».