Подъезды в доме на Октябрьской улице отремонтируют в Лыткарине

В округе активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, направленная на улучшение жилищных условий и повышение качества жизни горожан. В рамках этой программы специалисты проводят комплекс работ, приводя в порядок подъезды, фасады зданий, кровлю и другие элементы жилых домов.

В доме № 12, расположенном на улице Октябрьской, подъезды будут отремонтированы до конца текущего года. Прием заявок от потенциальных подрядчиков осуществляется в электронной форме и продлится до 20 июня.

Победитель конкурсной процедуры будет определен 30 июня. Подрядчику предстоит выполнить широкий спектр работ, направленных на приведение подъездов в порядок. В частности, необходимо будет выполнить штукатурно-малярные работы. Кроме того, будут обновлены входные группы. Также запланирована замена старых окон на новые и установка новых почтовых ящиков.