Подъезды отремонтировали в Жуковском

В округе активно реализуется программа по улучшению жилищных условий горожан: подъезды многоквартирных домов преображаются. О ходе работ и достигнутых результатах рассказал глава муниципалитета Андроник Пак.

На данный момент капитальный ремонт успешно завершен в 25 подъездах многоквартирных домов, расположенных на территории округа. Еще в девяти подъездах продолжаются работы.

Масштабная программа обновления подъездов в Жуковском реализуется в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на повышение качества жизни населения. Комплекс ремонтных работ включает в себя широкий спектр мероприятий: покраску стен, потолков и входных групп, монтаж внешней электропроводки в кабель-каналы, утепление трубопроводов для оптимизации теплопотерь, установку энергосберегающих светильников, ремонт лестничных маршей и перил, а также замену устаревших почтовых ящиков. Андроник Пак подчеркнул, что важным аспектом реализации программы является активное участие жителей в процессе ремонта.

«Дефектная ведомость для каждого подъезда составляется совместно с жильцами, которые также участвуют в приемке выполненных работ. Все работы проводятся в строгом соответствии с техническими и санитарными нормативами», — сообщил Андроник Пак.