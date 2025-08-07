Подъезды и фасады многоквартирных домов привели в порядок в Мытищах

Обновили внешний вид многоквартирных домов по региональной программе «Мой подъезд». Всего порядка 30 подъездов планируют отремонтировать до начала сентября.

Комплексный ремонт ведут сразу по нескольким адресам в Мытищах. Комиссия регулярно проверяет выполненные работы и их качество.

В доме № 28/2 на Новомытищинском проспекте строители обновили кровлю и водостоки, благоустроили входные группы и лестничные пролеты. Подрядчик завершает работы по ремонту фасада. Обновление подъездов стало возможным благодаря «Формированию современной комфортной городской среды». Муниципальная программа помогает провести ремонт силами управляющей компании при совместном финансировании муниципалитета.

«Этот дом с большой историей, расположен в центральной части города, и здесь мы стремились сохранить его исторический облик. Комиссия в ходе выездного мероприятия проверила ремонт подъездов. Замечаний от жителей нет, все сделано качественно. Есть ряд вопросов по благоустройству территории и оформлению отливов, все они взяты на контроль и будут решены в ближайшее время», — прокомментировал Александр Хаюров, заместитель главы городского округа Мытищи.

Подрядчик уделяет внимание приведению в надлежащий вид фасадов, входных групп, установке навесов, монтажу надежных замков с качественной фурнитурой, замене ограждений и перил на лестничных пролетах.