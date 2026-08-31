Подъездные пути к школам и детсадам Люберец подготовили к 1 сентября

В Люберцах завершили подготовку подъездных путей к образовательным учреждениям к новому учебному году. Всего подготовили 107 пешеходных переходов вблизи школ и детских садов.

Всего подготовили 107 пешеходных переходов: 86 — на муниципальной дорожной сети и 21 — на региональной. Все работы выполнили в соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Подготовка улично-дорожной сети около общеобразовательных учреждений — это целый комплекс мер, направленных на создание безопасных условий для передвижения детей, родителей и педагогов. Основная цель — снизить риски ДТП и обеспечить удобный и безопасный маршрут», — отметил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Иван Игнатов.

В рамках подготовки нанесли дорожную разметку, установили знаки «Пешеходный переход», сделали искусственные дорожные неровности и светофорные объекты Т7.

«Современные светофорные объекты Т7 — как мигающие маячки — позволяют водителям с большого расстояния распознать переход или перекресток и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения. Это особенно важно на участке проезжей части, находящейся в непосредственной близости от школы», — добавил Иван Игнатов.