Подъездную дорогу к индустриальному парку «Новопетровское» построили в Истре

В Истре завершилось строительство нового подъезда к индустриальному парку «Новопетровское». Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, двухполосную дорогу длиной 200 метров проложили от примыкания к трассе «Волоколамское шоссе — Давыдково». Теперь она обеспечивает удобный подъезд к промышленной площадке.

На участке оборудовали 600-метровую переходно-скоростную полосу, а также построили мост через реку Разварню. В ведомстве пояснили, что проект реализовали по программе поддержки бизнеса в регионе.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что новая дорога позволит предприятиям индустриального парка быстрее выезжать на Волоколамское и Новорижское шоссе, в том числе в направлении Москвы.