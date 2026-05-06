Подъездную дорогу к деревне Токарево восстановят в Волоколамске

Администрация Волоколамского округа взяла на контроль состояние подъездной дороги к деревне Токарево. Работы проведут сразу на нескольких участках.

Нагрузка на проезд к деревне Токарево значительно возросла в последние несколько лет из-за реализации крупного инвестпроекта ООО «Гагара» на прилегающей территории. Здесь возводят круглогодичный курорт с конно-спортивным комплексом и веревочным парком, который создаст около 350 рабочих мест.

Первый заместитель главы округа Сергей Шорников отметил, что в апреле по обращениям жителей Токарево прошла рабочая встреча с инициативной группой при участии генерального директора ООО «Гагара». По ее итогам стороны согласовали дорожную карту по восстановлению проезда. Работы уже начались.

К 1 мая специалисты привели в порядок съезд с региональной дороги к деревне Токарево. Участок забетонировали, и уже в майские праздники жители смогли пользоваться обновленным проездом.

До 28 мая ООО «Гагара» и «Мосавтодор» также приведут в порядок региональный участок подъездной дороги, которым пользуются жители деревень Токарево и Глазово.