Подъезд в доме № 56/57 на Ленинской улице отремонтируют в Зарайске
Ремонт подъездов многоквартирных домов продолжается в Зарайске. Накануне специалисты провели работы в здании на Ленинской улице.
Сейчас обновление подходит к концу. Работы начались здесь чуть больше месяца назад.
За это время специалисты заменили напольную плитку у входа первого этажа, покрасили стены, потолки и перила. Теперь стены на первом этаже дома украшают живописные виды города.
Рабочим осталось установить новые почтовые ящики, провести электромонтажные работы и заменить входные двери. Объект должны сдать в сентябре 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, что фундамент укрепили в здании отделения Детской школы искусств в Зарайске. Также специалисты обновят коммуникации и интерьеры помещений. Задача — сохранить облик памятника архитектуры и при этом использовать современные подходы к его восстановлению.