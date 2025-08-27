Подъезд в доме № 56/57 на Ленинской улице отремонтируют в Зарайске

Ремонт подъездов многоквартирных домов продолжается в Зарайске. Накануне специалисты провели работы в здании на Ленинской улице.

Сейчас обновление подходит к концу. Работы начались здесь чуть больше месяца назад.

За это время специалисты заменили напольную плитку у входа первого этажа, покрасили стены, потолки и перила. Теперь стены на первом этаже дома украшают живописные виды города.

Рабочим осталось установить новые почтовые ящики, провести электромонтажные работы и заменить входные двери. Объект должны сдать в сентябре 2025 года.