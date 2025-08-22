Фундамент укрепили в здании отделения Детской школы искусств в Зарайске

Здание построили в конце XVIII — начале XIX веков. Рабочие укрепили фундамент, теперь он сохранит устойчивость еще на 100 лет. Также специалисты обновят коммуникации и интерьеры помещений.

«После завершения капитального ремонта наши ученики смогут заниматься в безопасной и современно оборудованной среде. В следующем году в обновленных классах снова зазвучат гаммы, этюды и первые мелодии юных талантов», — сказала директор Детской школы искусств имени А. С. Голубкиной Олеся Масакова.

Задача специалистов, проводящих реконструкцию, будет заключаться в сохранении облика памятника архитектуры и при этом использования современных подходов к восстановлению внешнего вида и безопасности конструкций.