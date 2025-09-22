Подъезд отремонтируют в доме на Октябрьской улице в Лыткарине

Жители дома № 3 по улице Октябрьской вскоре смогут наслажаться новым подъездом. После обращения одного из жильцов с жалобой на неудовлетворительное состояние подъезда, ситуацию взяли на контроль.

Основной причиной обращения стала проблема, возникшая после прорыва канализационной трубы, в результате чего квартира жителя дома была затоплена. Кроме того, общее состояние подъезда также вызывало нарекания. По словам депутата городского Совета Юрия Егорова, работы по локализации и устранению протечки уже выполнены. В ближайшее время управляющая компания приступит к ремонту подъезда.

«Вопрос с протечкой был оперативно решен, и теперь мы сосредоточимся на капитальном ремонте подъезда, чтобы он соответствовал всем современным стандартам», — сообщил Юрий Егоров.

В ходе выездного совещания комиссия также обратила внимание на проблему отвода ливневых стоков от входной группы первого подъезда. Во время дождей вода скапливается у дверей, создавая неудобства для жителей. Коммунальные службы получили поручение разработать варианты решения этой проблемы. После согласования оптимального варианта с жителями и депутатами, коммунальщики приступят к устранению проблемы с ливневыми стоками.