Подъезд к образовательному комплексу в «Опытном поле» достроят в этом году

Подъездную дорогу к воспитательно-образовательному комплексу в микрорайоне «Опытное поле» в Котельниках продолжают строить. Сейчас там укладывают асфальтобетонное покрытие. Работы завершат в четвертом квартале года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, готовность работ достигла 37%. Сейчас на площадке трудятся восемь человек и восемь технических средств.

«Работы ведутся сразу по нескольким направлениям, включая устройство инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры и наружного освещения. На самом подъезде дорожники уже начали укладку асфальтобетонного покрытия, а на тротуарах устраивают песчаное основание», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Протяженность двухполосной дороги составит 570 метров. Она пройдет от 3-го Покровского проезда до парковки на Сосновой улице. Дорога обеспечит комфортный путь к образовательному учреждению для семи тысяч человек.

Там также обустроят парковочные зоны и тротуары.