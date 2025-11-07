Подъезд дома в Мытищах примет участие в областном конкурсе

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья в 2022 году запустило проект «Тематический ремонт подъезда», который привлек внимание жителей региона. Ежегодно горожане придумывали дизайнерские идеи, чтобы сделать свой дом лучше.

Представители Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области отметили, что подъезд дома на Станционной соответствует всем требованиям и достоин призового места в номинации «Тематический подъезд». Осмотр показал, что ремонт выполнен качественно и в соответствии с заданной тематикой. Совет дома очень активно привлекал жителей к поддержанию порядка на этажах и лестничных пролетах. Придомовая территория также оформлена с большим вниманием к деталям.

Заместитель председателя совета дома Ольга Артамонова отметила, что жителей объединило общее дело. Она подчеркнула, что уют и чистота в подъезде могут возникнуть только при стремлении всех поддерживать его в хорошем состоянии

Около 1700 подъездов обновили с 2017 года по региональной программе «Мой подъезд» в Мытищах. В этом году привели в порядок еще 26, а в следующем запланировали сделать столько же.