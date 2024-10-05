Подъезд дома № 2 на улице Белякова признали одним из лучших в Подмосковье
В Московской области подвели итоги смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». В номинации «Лучший тематический подъезд» второе место занял подъезд дома № 2, корпус № 2 по улице Белякова.
Эксперты областной смотр-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» подвели итоги. Были две номинации: «Лучший отремонтированный подъезд» и «Лучший тематический подъезд». Серебряным призером в номинации «Лучший тематический подъезд» за 2022 год стал второй подъезд, дома № 2, корпус № 2, на улице Белякова в Ногинске.
Оформление подъезда было выполнено с использованием краеведческой тематики. На стенах изображены исторические здания Ногинска. В работе по росписи использовались акриловые краски: белая, охра, умбра жженая, черная, желтая. Все писалось под монотонную живопись, чтобы передать прошедшее время, также использовался перманентный маркер.
Управляющая компания «Уютный дом» пошла на встречу к жителям — по просьбе старших по дому оформила подъезд в исторической тематике. Теперь жители, каждый день возвращаясь домой с учебы или работы, могут любоваться красотой оформления подъезда. По итогам конкурса Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области проведет для жителей подъезда-победителя экскурсионный тур.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.