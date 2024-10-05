Подъезд дома №  2 на улице Белякова признали одним из лучших в Подмосковье

Эксперты областной смотр-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» подвели итоги. Были две номинации: «Лучший отремонтированный подъезд» и «Лучший тематический подъезд». Серебряным призером в номинации «Лучший тематический подъезд» за 2022 год стал второй подъезд, дома № 2, корпус № 2, на улице Белякова в Ногинске.

Оформление подъезда было выполнено с использованием краеведческой тематики. На стенах изображены исторические здания Ногинска. В работе по росписи использовались акриловые краски: белая, охра, умбра жженая, черная, желтая. Все писалось под монотонную живопись, чтобы передать прошедшее время, также использовался перманентный маркер.