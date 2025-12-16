Поддержку промышленности Подмосковья увеличат более чем на 30% в 2026 году

В 2026 году Московская область увеличит финансовую поддержку промышленности более чем на 30%. Об этом сообщили в министерстве инвестиций региона.

«Сегодня работа промышленников страны, в том числе и в Подмосковье, направлена на достижение технологического суверенитета в важнейших отраслях. В следующем году Московская область планирует выделить более 1,4 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий, что на 32,2% больше, чем было предусмотрено в этом году», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Московской области с 2016 года действует субсидия на создание объектов инженерной инфраструктуры. За это время промышленники получили льготы на общую сумму в 4,8 миллиарда рублей.

Зиновьева напомнила, что сейчас в Подмосковье реализуется свыше 450 проектов технологического суверенитета — 220 из них получили землю на специальных условиях.

С действующими мерами поддержки предприниматели могут ознакомиться на региональном инвестиционном портале.