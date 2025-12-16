Поддержку малого и среднего бизнеса Подмосковья увеличат на 30% в 2026 году

Власти Подмосковья планируют значительно увеличить финансовую помощь для местного бизнеса. На поддержку предпринимателей в 2026 году из областного бюджета направят свыше 3,6 миллиарда рублей.

Средства выделят в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

«Это на 30% больше, чем в этом году. Порядка одного миллиарда рублей из этих средств будет направлено на предоставление региональных субсидий. Отмечу, что все существующие меры поддержки предпринимателей продолжат работать в следующем году», — пояснила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди них — субсидии для выхода на маркетплейсы, компенсация расходов на покупку франшизы или оборудования, а также специальная поддержка для социального предпринимательства.

По итогам 2025 года субсидирование на общую сумму около миллиарда рублей уже получили более 500 подмосковных предпринимателей.

Подробные сведения о доступных мерах поддержки бизнеса доступны на официальном инвестиционном портале Московской области.