Поддержку инвалидов по зрению и слуху расширили в Подмосковье

Инвалиды с нарушениями зрения и слуха от 18 до 40 лет смогут бесплатно получать социальные услуги в стационарной форме. Такой закон приняли в Мособлдуме. Раньше такое право имели только пациенты младше 18 лет.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, инвалиды смогут получать социальные услуги в специальном центре, который заработает 1 сентября.

«Для этого с 1 сентября откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов. Он построен в Сергиево-Посадском городском округе на базе Семейного центра имени Александра Ивановича Мещерякова. Этот Центр — уникальное учреждение для Подмосковья и всей России. Он возведен по отдельному проекту и полностью адаптирован для проживания, обучения, лечения людей с ОВЗ», — отметил он.

В центре инвалидов будут обучать по 11 профессиям. Срок обучения и проживания там составит пять лет. Среди специальностей — плотник, керамист и швея.

По завершении обучения подопечным выдадут свидетельства и помогут найти работу.

На функционирование центра в этом году выделят около 70 миллионов рублей. Размер субсидий на закупку инвентаря и оборудования составит 3,4 миллиона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником. В этой сфере работают более 15 тысяч человек.

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