Поддержки Фонда развития промышленности помогли завершить 12 проектов в Подмосковье

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) помог 12 компаниям успешно завершить свои инвестиционные проекты. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что в 2025 году на льготных условиях было выделено 813 миллионов рублей.

«В 2025 Фонд развития промышленности Московской области одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта: это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Среди проектов, получивших поддержку, — мясоперерабатывающее предприятие «СолеРамичи» из Солнечногорска, которое увеличило мощности производства сыровяленых деликатесов и колбас. Заем в размере 107 миллионов рублей компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского муниципального округа направила на увеличение выпуска кофе и цикория.

Также модернизацию производства завершила текстильная фабрика «ЛЕО», входящая в группу компаний «СВС». Для своего предприятия в Орехово-Зуевском округе компания приобрела оборудование, запустив серийное производство трикотажных вязаных перчаток и шапок. Сумма займа составила 100 миллионов рублей.

Получить поддержку Фонда развития промышленности Московской области могут предприятия самых разных отраслей. Ознакомиться с условиями программ льготного финансирования и грантов можно на официальном сайте ФРП Московской области: [https://frpmo.ru/](https://frpmo.ru/).