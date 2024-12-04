Поддержка Подмосковья помогла бизнесу сэкономить более 4 млрд рублей

Экономическая выгода от сотрудничества штаба по защите бизнеса, который функционирует при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, с ресурсоснабжающими организациями региона составляет четыре миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что для решения вопросов предпринимателей, связанных с техприсоединением, в штабе по защите бизнеса создали два направления: в мае 2023 года появился штаб по техприсоединению к электрическим сетям с ПАО «Россети МР», а в марте 2024 года — штаб по техприсоединению к газовым сетям с АО «Мособлгаз». За указанный период в штабы поступило 66 запросов по электрическим сетям и 39 запросов — по газовым. Суммарный экономический эффект от решенных задач превысил четыре миллиарда рублей.

Заместитель председателя правительства добавила, что штаб по техприсоединению к электрическим сетям помогает бизнесу в решении вопросов, связанных с сокращением сроков подключения, уменьшением стоимости техприсоединения, восстановлением и подачей электричества. Кроме того, штаб по техприсоединению к газовым сетям решает аналогичные проблемы с АО «Мособлгаз».

Одной из компаний, получивших поддержку, стало ООО «ТрансПак Сервис» из Балашихи, занимающееся складской логистикой и интегрированными перевозками. При строительстве завода по производству упаковки компания столкнулась с задержками в подаче газоснабжения. Этот вопрос был рассмотрен на заседании штаба по техприсоединению с АО «Мособлгаз», где специалисты выявили и устранили причину задержки — продолжительное предоставление подрядчиком технической документации.