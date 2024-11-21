Подавляющий вирусы материал разработали в ОИЯИ в Дубне

Специалисты Объединенного института ядерных исследований в Дубне разработали материал, подавляющий вирусы. В учреждении подчеркнули, что работы в этом направлении продолжатся.

Ученые из Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали мембрану, в состав которой входят наночастицы серебра и куркумина. Эта инновационная мембрана демонстрирует высокую эффективность в подавлении вирусов.

Новый материал показывает большие перспективы как для бытовой, так и для промышленной очистки воды. К тому же, его можно использовать в медицине, например, для создания покрытий для ран или в качестве фильтров.

Как сообщили в ОИЯИ, в дальнейшем планируется создание композитных материалов с расширенными антивирусными и антибактериальными свойствами.

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