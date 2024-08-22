Рюкзаки вручили первоклассникам из малоимущих семей в Можайске

Будущим школьникам из Можайска вручили ученические рюкзаки с канцелярией. Акция прошла в рамках региональной меры социальной поддержки «Подарок первокласснику».

Благотворительная инициатива по сбору детей в школу проходит в Подмосковье пятый год подряд. Вместе с канцелярией в рюкзаках у ребят лежала поздравительная открытка от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Участниками ежегодной акции могут стать первоклассники из малообеспеченных семей. Отметим, что в этом учебном году в Можайске в первый класс пойдут более 750 ребят.

Ранее сообщалось, что 107 тысяч детей в Подмосковье получили выплату к 1 сентября.

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