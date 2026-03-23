Подарочные наборы первоклассника получат 2,5 тысячи детей в Подмосковье

В 2026 году рюкзак со школьными принадлежностями получат около 2,5 тысячи первоклассников в Московской области. Об этом ТАСС сообщил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что меру поддержки предоставят семьям с низким уровнем дохода, не более величины прожиточного минимума. Специалисты социальной защиты свяжутся с семьями и согласуют дату и время для получения набора.

«Сборы ребенка в школу — нагрузка на семейный бюджет. Все мы знаем, сколько нужно будущему первокласснику: рюкзак, полный набор канцелярии — тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы. Хочется, чтобы все было красивым, качественным», — заявил председатель областной думы.

Брынцалов добавил, что многодетные семьи также получают выплату за приобретение школьной формы — на каждого ученика по три тысячи рублей. В 2026 году средства получат 163 тысячи школьников.

Ранее родителям посоветовали совершать покупки к школе по списку от учителя.