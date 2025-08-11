Эксперты «О’Кей» посоветовали совершать покупки к школе по списку от учителя

В 2025 году расходы на школьную одежду для ребенка составят от 16 до 23 тысяч рублей. Для младших классов одежда и обувь для мальчика обойдутся в среднем в 15,6 тысячи рублей, для девочки — 18 тысяч рублей. Для старшеклассников цены выше на 20–25%. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на результаты исследования сети гипермаркетов «О’Кей».
Как пояснили эксперты, для экономии стоит составить список «обязательное» (форма, обувь, рюкзак) и «можно отложить» (дополнительные тетради, наборы для труда). Кроме того, перед шопингом следует дождаться перечня необходимых покупок, составленного педагогом.
Специалисты также посоветовали провести ревизию оставшихся с прошлого года вещей. В магазины необходимо ходить с ребенком, заранее обсудив бюджет и параметры выбора.
