Подарочные наборы к школе вручили первоклассникам еще из 3-х округов Подмосковья

В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что малообеспеченным семьям проактивно предоставят подарочные наборы для детей, которые пойдут в первый класс в 2025 году. Специалисты свяжутся с каждой семьей, которой положена такая помощь.

До 1 октября можно самостоятельно подать заявление через портал госуслуг Московской области на услугу «Скоро в школу» по ссылке.

Почти 50 первоклассников в Щелкове, 14 — во Фрязине и шесть — в Лосино-Петровском уже получили ортопедические рюкзаки со всеми необходимыми письменными принадлежностями: пеналом, тетрадями, материалами для творчества, светоотражательными браслетами и другими полезными вещами.

Напомним, дополнительную информацию о предоставлении подарочного набора первокласснику, можно узнать по единому телефону горячей линии 122 с добавочным 6, а также в Telegram-чате «Социалка. Щелково».