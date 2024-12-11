Подарки для детей из новых регионов России собрали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и местное отделение Молодой Гвардии, совместно с представителями Совета депутатов, предпринимателями, руководителями общественных объединений организовали сбор гуманитарной помощи в виде сладких новогодних подарков для детей из новых территорий Российской Федерации, а также Белгородской и Курской областей. На данный момент удалось собрать порядка 13 коробок весом более 100 килограммов.

Организаторы надеются, что к Новому Году удастся собрать еще больше подарков и отправить значительный груз на новые территории. «Каждый из нас может сделать этот праздник особенным для детей», — отметил начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Илья Сенчуров.

Вся собранная гуманитарная помощь будет направлена на распределительный склад в городской округ Одинцово, откуда она централизованно будет отправлена в новые регионы и упомянутые области.

Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян добавил, что все депутаты и члены партии «Единая Россия» активно участвуют в этой акции, собирая новогодние подарки.

Акция «Добрый Новый год» продолжает набирать популярность, и организаторы призывают всех желающих присоединиться к сбору подарков, чтобы сделать праздник для детей ярче и радостнее.

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