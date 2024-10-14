Подачу отопления в 4 многоквартирных домах восстановили в Пушкинском округе
Специалисты устранили последствия прорыва теплотрассы в Пушкинском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
В настоящий момент подачу тепла и горячей воды жителям четырех многоквартирных домов восстановили в полном объеме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе завершается активная фаза запуска отопления.
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