Подачу отопления в 4 многоквартирных домах восстановили в Пушкинском округе

Фото: Медиасток.рф

Специалисты устранили последствия прорыва теплотрассы в Пушкинском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В настоящий момент подачу тепла и горячей воды жителям четырех многоквартирных домов восстановили в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе завершается активная фаза запуска отопления.

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