Подачу холодной воды в люберецкой деревне Марусино восстановят к 18:30

Несколько жилых домов на Заречной улице в деревне Марусино временно отключили от холодного водоснабжения для проведения аварийных работ. В МинЖКХ Подмосковья сообщили, что подачу ресурса восстановят к 18:30.

Без холодной воды временно остаются 10 многоквартирных домов на Заречной улице. Это здания под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а также 37 (корпус 1).

Сотрудники АО «Люберецкий водоканал», деятельность которого курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, проводят необходимый ремонт. Плановый срок завершения работ — 18:29. После этого подачу ХВС в жилые дома возобновят.