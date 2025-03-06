Почтовые отделения в Подмосковье изменят график работы в с 7 по 9 марта

График работы почтовых отделений изменится в Подмосковье в связи с 8 Марта. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Все почтовые отделения в Москве и Подмосковье, кроме круглосуточных и тех, где выдают заказы с маркетплейсов, будут закрыты 8 марта. В этих же отделениях рабочий день сократят на час 7 марта.

В праздничный день почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы, но пенсии и пособия доставят по заранее согласованному графику. С 9 марта все отделения Почты России вернутся к привычному расписанию.

Напоминм, уточнить актуальное расписание или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте.