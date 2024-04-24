Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в праздники | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 11:28 Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в праздники Медиасток.рф

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Почтовые отделения Московской области будут работать по измененному графику в майские праздники. Так, 1 и 9 мая станут выходными для всех отделений, кроме круглосуточных, — они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Почтовые отделения закроются на час раньше 8 мая, а с 2 по 7 мая они будут работать в обычном режиме. Помимо этого, в выходные почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

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Ознакомиться с актуальным расписанием работы почтовых отделений можно на сайте.

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