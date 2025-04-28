Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в майские праздники

Все отделения Почты России в Московской области будут выходными 1 и 9 мая. Это не коснется тех, где работают пункты выдачи заказов с маркетплейсов — они продолжат функционировать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

В ведомстве пояснили, что 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше, при этом офисы, где выдают заказы с маркетплейсов, будут работать без изменений. В праздничные дни 1 и 9 мая почтальоны не будут доставлять письма и печатные издания, но пенсии и пособия будут вручать по графику, который согласован с отделениями Социального фонда России в регионе. С 5 по 7 мая отделения будут работать по обычному расписанию.

Напомним, уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.