Почтовые марки с мытищинским самоваром и жостовскими узорами выпустили в обращение

Марка, на которой изображены изделия народного производства жителей Мытищ, посвящена 200-летию жостовского промысла. Ее украсили поднос, самовар и подстаканник всемирно известной росписи.

Тираж марки номиналом 22 рубля составил 180 тысяч экземпляров. А специально для коллекционеров Почта России создала конверты и штемпели, выпущенные и погашенные в самый первый день. Они предназначены для Москвы, Санкт-Петербурга и поселка Жостово в Мытищах.

В советское время аналогичную коллекционную марку с жостовскими узорами продавали за четыре копейки. Роспись продолжает набирать популярность и в наши дни. Изделия Жостовской фабрики стали частью новогодней ярмарки в Государственном универсальном магазине. Двухметровый царь-поднос представлен на выставке в Кремлевском дворце.

А на Родине художественного промысла, в Мытищах, общественные пространства постоянно украшают узнаваемые яркие цветы. Визитной карточкой городского округа является самовар с жостовскими узорами, который встречает гостей на въезде в Мытищи.

Фудтрак в Парке Мира расписан в стилистике жостовских мотивов, а главная елка сияет блеском знаменитых мини-подносов. Даже наряд Снегурочки не остался в стороне — жостовские узоры красуются на шубе, кокошнике и платье красавицы.