Почтовые ящики отремонтировали в 650 подъездах Подмосковья за полгода

Ремонт и замена почтовых ящиков в подъездах — обязанность управляющих компаний, а не жильцов. Ответственная организация должна следить за состоянием общего имущества дома. За полгода специалисты отремонтировали почтовые ящики более чем в 650 подъездах по обращениям жителей.
Все работы проводили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору. Так, ремонт завершили в домах на Театральной улице и Парадном проезде в Подольске, на улице Колпакова в Мытищах, а также на улице Пушкина в Воскресенске.
Если почтовый ящик сломан, нужно обратиться в свою управляющую компанию или через портал ЕДС МО в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.
Россиянам с детьми начали массово отказывать во въезде в Грузию
Жительница Южной Кореи выловила пятикилограммового морского слизня
МинЖКХ Подмосковья пригласило на работу специалистов в области водоснабжения
Недоношенного ребенка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД
Более тысячи человек посетили астрономический фестиваль в Лосино-Петровском
Андрей Воробьев: аварийные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт к октябрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте