Почтовые ящики отремонтировали в 650 подъездах Подмосковья за полгода

Ремонт и замена почтовых ящиков в подъездах — обязанность управляющих компаний, а не жильцов. Ответственная организация должна следить за состоянием общего имущества дома. За полгода специалисты отремонтировали почтовые ящики более чем в 650 подъездах по обращениям жителей.

Все работы проводили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору. Так, ремонт завершили в домах на Театральной улице и Парадном проезде в Подольске, на улице Колпакова в Мытищах, а также на улице Пушкина в Воскресенске.

Если почтовый ящик сломан, нужно обратиться в свою управляющую компанию или через портал ЕДС МО в Единую диспетчерскую службу Подмосковья.