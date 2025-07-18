Почтовое отделение открыли после модернизации в селе Богородского округа

В селе Мамонтово Богородского округа открылось обновленное почтовое отделение, призванное улучшить качество обслуживания местных жителей. Обновление стало настоящим событием для жителей, многие из которых — пенсионеры, зависящие от почтовых услуг для оплаты квитанций и получения пенсий.

Ранее сельчанам приходилось ездить в микрорайон Глухово или Ногинск, чтобы решить свои вопросы, что занимало много времени. Теперь же они могут воспользоваться услугами по месту жительства, что значительно упрощает жизнь. Квалифицированный персонал отделения всегда готов оказать помощь и предоставить необходимые консультации.

Обслуживание почти двух тысяч человек стало возможным благодаря завершению модернизации помещения в 2024 году в рамках президентской программы, направленной на комплексное обновление почтовых отделений в селах. В Богородском округе функционируют 25 почтовых отделений, из них восемь расположены в сельской местности.

Теперь жители Мамонтово могут пользоваться полным спектром почтовых услуг в комфортных условиях. Кроме того, в отделении создан уголок здоровья, где каждый желающий сможет измерить давление с помощью современного медицинского аппарата. Это нововведение делает почтовое отделение важным центром для местного сообщества.