Почти тысяча учащихся Подмосковья присоединились к военно-патриотическим сборам

В учебно-методическом центре «Авангард» стартовали масштабные сборы для участников школьных военно-патриотических клубов Подмосковья. В них принимают участие около 900 ребят из разных образовательных учреждений региона.

Программа сборов насыщенная: мастер-классы по огневой и строевой подготовке, тактическому ориентированию, занятия по лазертагу и виртуальные тренировки на специальных симуляторах. Ребята смогут ближе познакомиться с военной техникой и попробовать себя в моделировании боевых действий.

Отдельный блок посвятили истории Великой Отечественной войны. Учащиеся будут участвовать в виртуальных сражениях, викторинах и лекциях. Для этого используется и компьютерная игра «Мир танков», которая помогает подросткам глубже понять значение танковых боев.

Организаторы отмечают, что цель проекта — воспитать у молодежи любовь к родине, чувство ответственности и уважение к истории страны. На открытии мероприятия присутствовали представители Министерства образования, руководство центра, ветераны подразделения «Альфа» и партнеры проекта.