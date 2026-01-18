Почти три тысячи посетителей приняли катки стадионов за праздники в Люберцах

За новогодние праздники катки с естественным льдом на стадионах Люберец посетили почти 3 тысячи человек. Все площадки, включая самые популярные — «Урожай» и «Труд», работали ежедневно, несмотря на снегопады.

Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Сергей Стрекаловский отметил, что лед регулярно очищался и выравнивался. Особой популярностью пользовался каток «Урожай» — самый большой в Московской области с естественным покрытием, где также работает прокат инвентаря.

«Несмотря на непогоду, наши катки оставались востребованы. Мы продолжим поддерживать их в хорошем состоянии весь зимний сезон», — добавил Сергей Стрекаловский.

Напомним, в будние дни катки открыты с 16:30 до 21:00, а в выходные — с 11:00 до 22:00. Кроме того, для жителей доступны всесезонные ледовые площадки на улице Звуковая, в Наташинском парке и на стадионе «Орбита» в Дзержинском.